Çevre
AA 30.10.2025 14:36

KÖYDES Projesi kapsamında 51 ilin yol ve atık su projeleri desteklenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 51 ilin yol, içme suyu, tarımsal sulama ve atık su projeleri desteklenecek.

KÖYDES Projesi kapsamında 51 ilin yol ve atık su projeleri desteklenecek
[Fotograf: AA]

"2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenen bilgilere göre, köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005'te başlatılan KÖYDES Projesi'ne, 2005-2025 döneminde toplam 35,2 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Bu kapsamda 2005-2024 döneminde 138 bin 886 kilometre köy yolu yapıldı ve onarıldı. Suyu olmayan 5 bin 851 yerleşim yerinde ve suyu yetersiz olan 74 bin 117 yerleşim yerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildi.

Küçük sulama yatırımlarıyla 98 bin hektar tarım alanı sulamaya açıldı ve 103 bin çiftçi ailesi bu sulama yatırımlarından yararlandı. Atık su işlerinde 1285 foseptik ve 68 atık su arıtma yatırımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 2025 yılında, KÖYDES kapsamındaki köylerin yol ve içme suyu yatırımları, iskan projeleri, baraj yapımından etkilenen hanelerin konut ve tarım arazisi alımları ve kendi evini yapmak isteyenlere yönelik destekler için toplam 7,9 milyar lira kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen kırsal alanlardaki afet konutu ve ahır yapımları büyük ölçüde tamamlandı.

Afet bölgesinde kırsal dönüşüm tamamlanıyor

Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, KÖYDES kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak, suyun etkin kullanılmasına yönelik proje ve uygulamalar sürdürülecek.

KÖYDES Projesi kapsamında 51 ilin yol, içme suyu, tarımsal sulama ve atık su projeleri desteklenecek.

Depremlerden etkilenen kırsal alanlarda, coğrafi, sosyal ve kültürel koşulları dikkate alan afetlere dirençli yerleşim alanlarının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

Doğa koruma ve biyoçeşitlilik unsurlarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması konularında okullarda ve korunan
alanlarda öğrencilere doğa turizmi ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Çevre ve iklim dostu uygulamaları içeren Nitrat Eylem Planı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri
yürütülecek.

KÖYDES ve KIRDES kapsamında bu yıla kadar yapılan 140 bin 80 kilometre köy yolu uzunluğunun, 2026'da 141 bin 580 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının da 82 bin 48'e çıkarılması hedefleniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
