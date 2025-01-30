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Çevre
TRT Haber 30.01.2025 12:59

Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkiinde inceleme yaptı.

Bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığı belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi.

Denize atık su deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu'na göre yeni cezalar uygulanabilir.

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Balıkesir Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği
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