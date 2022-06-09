Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yapımcı ve yönetmen Birol Güven, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, TRT Belgesel'deki "Su Savaşları Belgeseli'nin tanıdık ismi Çağlar Demirkapı, Dr. Halit Yerebakan, çevre çalışmalarıyla tanınan Prof. Levent Kurnaz, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir, şef Sinem Çapraz gibi pek çok tanıdık isim katılacak.

#30AltıİklimZirvesi çağımızın en kritik küresel sorunu iklim krizini birçok başlıkta ele alıyor.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek için alanında uzman isimlerle bir araya geliyoruz.



10 Haziran

İstanbul Zorlu PSM

https://t.co/A4VsbnD4jg — Gençlik ve Spor Bakanlığı ???????? (@gencliksporbak) June 9, 2022

Son yıllarda gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen iklim krizi meselesine dikkati çekmek ve konuyu farklı boyutlarıyla ele almak amacıyla düzenlenen zirve, Türkiye'nin farklı illerinden gençleri, STK üyelerini, çevre uzmanlarını, iklim savunucularını, akademisyenleri, sanatçıları, girişimcileri ve iklim konusunda duyarlı diğer profesyonelleri bir araya getirecek.

İklim krizi ve göç ilişkisinden iklim değişikliği ve gıda güvenliği sorununa, iklim kriziyle mücadelede gençlerin rolünden medya sorumluluğuna dair başlıkların masaya yatırılacağı panellerin yanı sıra etkinlik boyunca moda, mekansal tasarım ve mimari, teknoloji, beslenme, eğitim gibi başlıklar da iklim krizi bağlamında ele alınacak.

15 oturumun gerçekleştirilmesi planlanan zirvede, girişimcilerin doğa dostu teknolojilerini anlatacakları konuşmalar da etkinlikte dikkati çeken içerikler arasında yer alacak.​​​​​​​