Ülkede, devlet tarafından işletilen Codelco'ya ait bakır eritme tesisinin kimyasal kirliliğe neden olduğu düşünülüyor.

Quintero kasabasında 12 çocuk ve 4 yetişkin, sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı; herhangi bir ölümün olmadığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Puchuncavi kasabası da sızıntıdan etkilendi.

İki bölgede, aralarında 50 çocuğun bulunduğu onlarca kişinin kimyasal etkiye maruz kaldığı duyuruldu.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, kükürt dioksit, metal işleme gibi endüstriyel işlemler yoluyla çevreye yayılabilen renksiz ama kokulu bir gaz.