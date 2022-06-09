Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 07:36Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
Şili'de kimyasal sızıntı: 50'si çocuk, onlarca kişi zehirlendi
Şili'de, bir bakır eritme tesisinin neden olduğu düşünülen şüpheli kükürt dioksit zehirlenmesinden onlarca kişi etkilendi.
Ülkede, devlet tarafından işletilen Codelco'ya ait bakır eritme tesisinin kimyasal kirliliğe neden olduğu düşünülüyor.
Quintero kasabasında 12 çocuk ve 4 yetişkin, sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı; herhangi bir ölümün olmadığı açıklandı.
Reuters'ın haberine göre, Puchuncavi kasabası da sızıntıdan etkilendi.
İki bölgede, aralarında 50 çocuğun bulunduğu onlarca kişinin kimyasal etkiye maruz kaldığı duyuruldu.
ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, kükürt dioksit, metal işleme gibi endüstriyel işlemler yoluyla çevreye yayılabilen renksiz ama kokulu bir gaz.
Etiketler: Şili Hava Kirliliği Çevre Kirliliği
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