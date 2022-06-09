Meksika’nın Jalisco eyaleti Puerta Vallarta şehrinde ABD vatandaşı 48 yaşındaki bir erkek, 30 Mayıs’ta öksürük, titreme, kas ağrısı ve vücutta deri döküntüleri belirtileriyle hastaneye başvurdu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilerek tedavi altına alındı.

Hastanede izole edilen ve kesin tanı için teste tabi tutulan hasta, sağlık yetkililerinin gözetim altında kalması konusundaki tüm uyarılarına rağmen 4 Haziran’da hastaneden kaçtı.

Jalisco Eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan testler sonucunda maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtilerek, tatil için geldiği Puerta Vallarta şehrinde kendisi ile temas kurmuş kişilerin dikkatli olmalarını ve belirti göstermeleri halinde sağlık kontrolüne gitmeleri çağrısında bulundu.

Hastanın ABD’ye döndüğü düşünülüyor

ABD’li hastanın, 6 Haziran’da ülkesine dönmek için biletinin bulunduğu ve hastaneden kaçtıktan sonra evine gittiği tahmin ediliyor.

[Grafik: TRT Haber]

Meksika’daki vaka sayısı 2’ye yükseldi

ABD’li hasta ile Meksika’da bugüne kadar görülen maymun çiçeği vaka sayısı 2’ye yükseldi. Ülkedeki ilk vaka 28 Mayıs günü başkent Mexico City’de tespit edilmişti.

Dünyada 29 ülkede binden fazla vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün, endemik olduğu Afrika ülkeleri dışında şimdiye kadar 29 ülkede görüldüğünü ve bu ülkelerdeki vaka sayısının binden fazla olduğunu açıkladı.