Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 06:49Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Twitter, Musk'ın sahte hesaplara dair talebine karşılık vermeye hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Twitter, Tesla CEO'su Elon Musk'ın platformdaki sahte hesaplara dair veri edinme talebine olumlu yanıt vermeye hazırlanıyor.
Washington Post, Twitter'ın, Musk'ın her gün paylaşılan 500 milyondan fazla tweetten oluşan bir veri akışına erişimini sağlayacağını duyurdu.
İlgili haberde bildirildiğine göre, bir grup şirket, gerçek zamanlı tweet kaydı, kullanıcıların tweet attığı cihazlar ve tweetleri atan hesaplara dair veriler için halihazırda ödeme yapıyor.
Musk, Twitter'ı, spam ve sahte hesaplarla ilgili verileri sağlamazsa şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilebileceği konusunda uyarmıştı.
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
Trump ve çocukları temmuzda ifade verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz