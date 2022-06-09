Washington Post, Twitter'ın, Musk'ın her gün paylaşılan 500 milyondan fazla tweetten oluşan bir veri akışına erişimini sağlayacağını duyurdu.

İlgili haberde bildirildiğine göre, bir grup şirket, gerçek zamanlı tweet kaydı, kullanıcıların tweet attığı cihazlar ve tweetleri atan hesaplara dair veriler için halihazırda ödeme yapıyor.

Musk, Twitter'ı, spam ve sahte hesaplarla ilgili verileri sağlamazsa şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilebileceği konusunda uyarmıştı.