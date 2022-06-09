Halkbank ,Yeşil Enerji Kredi Paketi’ni açıkladı. Paketlerle enerji tasarrufuna odaklanan projeler desteklenecek.

Yeşil Enerji Kredi Paketi, 6 ürün bazında 84 aya kadar uzayan vadelerden oluşuyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarından yeşil iş yerlerine kadar birçok alan destekleniyor.

Enerji Verimliliği, Yeşil Sertifikalı İnşaatlar ve elektrikli araç sarj istasyonları için de kredi sağlanıyor.

"Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi" ile firmalar enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılayabilecek.

GES, RES ve biyogaz tesisi yatırımları için değerlendirilebiliyor

Kredi, Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES), biyogaz tesisi, jeotermal tesisi yatırımları için kullanılabilecek.

Binaların daha çevre dostu yakıtlarla ve düşük maliyetle ısıtılmasını sağlamaya yönelik harcamalar için Enerji Verimliliği Kredisi veriliyor. Elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik ise Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kredisi kullanılabiliyor.