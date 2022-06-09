Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.024 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 artışla 1.021,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.024 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.850,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürdüğünü belirtti.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını aktaran analistler, küresel ölçekte dolar talebinin de sürdüğünü söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1024 lira 30 kuruşken satışı ise 1024 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.644 lira satış fiyatı 1.679 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.850,31 dolar

Satış: 1.850,70 dolar

Gram

Alış: 1024,30 lira

Satış: 1024,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.644,57 lira

Satış: 1.679,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.746,00 lira

Satış: 6.857,00 lira