Türkiye elektrikli araçlarda ortaya koyduğu başarısına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Togg'un banttan inmesinin üstünden bir hafta geçmeden Ford Otosan tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen kamyon da Hannover’de tanıtıldı.

Otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde öncü ülkelerden biriyiz



Avrupanın 1 numaralı ticari araç üreticisi Türkiye,bu alanda da farkını ortaya koydu



Türk mühendislerinin geliştirdiği %100 elektrikli kamyon Avrupa’da görücüye çıktı



Hayırlı olsun????????https://t.co/FCoxC4uXkg pic.twitter.com/O0lbz0r3ie — Mustafa Varank (@varank) November 4, 2022

Türk mühendisler tarafından yüzde 100 elektrikli olarak geliştirilen aracın test sürüşünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda karbon emisyonunun önemine değinen Varank, elektrikli araçların iklim değişikliği tehlikesine karşı olumlu faydalarına vurgu yaptı.

Bakan Varank, elektrikli otomobiller için uygulanan şarj istasyonları kurulum programının benzerini kamyonlar için de yapacaklarını, verilecek destekler hakkında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.