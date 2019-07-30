Jetler havalanıyor, terör hedefleri bir bir imha ediliyor. Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği hava harekatlarında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıyor. O milli mühimmatlar uçaklara milli bomba yükleme aracı, Seyit Onbaşı ile yükleniyor.

Bir buçuk tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapıyor

Türkiye'nin milli bomba yükleme aracı adını, 276 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırıp, namluya sürerek İngiliz zırhlısını batıran Çanakkale kahramanı Seyit Ali Çabuk'tan alıyor. Seyit Onbaşı bir buçuk tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor.

Seyit onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Seyit Onbaşı F-4, F-5, F-16 ve F-35'lere sorunsuz bir şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip. Üstelik yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.

Kayseri'de üretiliyor

Bomba yükleme aracı seyit onbaşı Kayseri’de 2. Hava Bakım Fabrikası'nda üretiliyor. Üstün özelliklerine Türk mühendis ve işçilerinin emeği sayesinde kavuşuyor.

Milyonlarca dolar ülkede kalıyor

Seyit Onbaşı yabancı muadillerinden yaklaşık 280 bin dolar daha ucuza imal ediliyor. Ayrıca Kayseri'de üretilen her bir Seyit Onbaşı ile 400 bin doların da yurt dışına çıkmasının önüne geçiliyor. Bunlara ek olarak hava harekatlarının en önemli lojistik kaynaklarından birinde yurt dışına bağımlılık da ortadan kalkıyor.

"2023'e kadar 70 adet bomba yükleme aracı envantere girmiş olacak"

Sistem Mühendisi Erkan Yüksel, "Seyit Onbaşı bomba yükleme aracı farklı birliklerde aktif olarak kullanılıyor. 2023 yılına kadar toplam 60 adet daha imal edilecek. Toplam 70 adet bomba yükleme aracı envantere girmiş olacak." dedi.



Kamera: Seyit Taşdelen