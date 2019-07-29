Türkiye savunma sanayiinde dev adımlar atmaya devam ediyor. Havacılık sanayiinde motor teknolojileri konusunda uluslararası üretici olan TUSAŞ, motor üretim kabiliyetlerini ve sahip olduğu standartları daha da yukarı taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ havacılıkta Türkiye'nin kabiliyetlerini yükseltmek için gece-gündüz demeden çalışıyor.

İHA'ların motorları yerli imkanlarla üretiliyor

Son olarak İHA'ların motorlarını üretme başarısını gösteren savunma sanayii, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ATAK helikopterleri ve son yeni nesil jet uçaklarının da motorlarının üretilmesi hedefleniyor.

Üretim merkezi olarak Eskişehir'deki TUSAŞ tesisleri kullanılıyor. Tesislerde, malzeme test ve araştırma laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'e konuştu.

Savunma Sanayii'nde dev adımlar atılmaya devam ediyor. Havacılık Sanayii motor teknolojilerinde uluslararası üretici olan TUSAŞ, motor üretim kabiliyetlerini daha da yukarı taşıdı. Bu konuda hangi adımların atıldığını Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, @trthaber'de aktardı. pic.twitter.com/YoBEcb0AVt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2019

"Türkiye motor yolculuğunda adım adım ilerliyor"

Savunma Sanayii Başkanı Demir şunları söyledi:

"Türkiye motor yolculuğunda adım adım ilerliyor. Geçenlerde yine tamamen Eskişehir'de üretilmiş Genel Maksat Helikopteri motorumuzun teslimatını yaptık ve seri üretim devam edecek. Bizim hedefimiz Türkiye'de özgün tasarlanmış ve üretilmiş bir motor. Özellikle havacılık motorlarında sıcak bölümlerle ilgili malzeme bilgileri son derece kritik ve son derece gizli bilgi olarak bütün şirketlerin ve ulusların korudukları bir bilgi. Bu bilgiye ulaşmanın da en önemli adımı aslında kendinizin belirli testleri yaparaktan belirli bir veri oluşturmanız. Bu veriyi oluşturmakla ilgili de yapmanız gereken şey böyle bir akredite olmuş sertifikalı laboratuvarda bütün malzeme verilerini toplamanız ve bu verilerle tasarıma giden yolda adım atmanız. Bu tesisin özelliği Türkiye'nin motor yolculuğunda her seviyedeki motorun ihtiyaç duyacağı malzeme verilerini sıfırdan da olsa başlayarak hızla temin etmek ve motor tasarımında ve imalatında söz sahibi olmak. Artık Türkiye kendi özgün motor yolculuğunu başlattı ve bu yolculukta en önemli adımlarından birisini teşkil edecek bu laboratuvarın açılışını yaptı."

Sikorsky tipi helikopterlerin motorlarının tesiste üretileceğini söyleyen Demir, "Teknolojiyi kullanan bir ülke olmaktan teknolojiyi üreten bir ülke olduk" dedi.

"Gökbey ve ATAK helikopterlerinin motor üretimiyle ilgili çalışmalar başladı"

"Gökbey ve ATAK türü helikopterlerinin motor üretimleriyle ilgili çalışmaların başladığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Testler devam ediyor. 2 sene içinde bunların da motorlarının yapılıp ürünlere takıldığını göreceğiz. Diğer hava araçlarının da üretimi açısından bu tesisi kullanacağız. Motor tasarımı üzerine de bir şirket kurduk. Mühendislik anlamında da TEI ile beraber çalışarak tasarım yapısını oluşturup Türkiye'nin mühendislik gücünü bir havuzda toplayıp, geliştirip savaş uçağı motorları ve özellikle de Milli Muharip Uçağımızın ve milli eğitim jet uçağımızın motorunu bu şekilde yapmış olacağız. Türkiye’nin motor yolculuğunu başlamış bulunuyor. Bu yolculukta da inşallah başaracağız."

Kaynak: TRT Haber