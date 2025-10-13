“Yeni Medya Güncesi” TRT Dinle’de dinleyicilerle buluşuyor

Yeni medya alanındaki güncel gelişmelerin irdelendiği “Yeni Medya Güncesi”, TRT Dinle üzerinden erişime açıldı. TRT Sosyal Medya Uzmanı Tolga Akkuş’un sunduğu Yeni Medya Güncesi programı kurumsal sosyal medya yönetiminden kriz dönemlerinde uygulanabilecek yöntemlere, sosyal medyanın yararları ve zararları konularına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapıyor. Yeni Medya Güncesi, dinleyicilere, dijital dünyanın bilinçli kullanımı için rehberlik edecek içerikler sunuyor.

Sosyal medyanın yararları ve zararları ele alınıyor

Yeni Medya Güncesi programında sosyal medya hesap yönetiminin nasıl yapılabileceği, dijital dikkat dağınıklığının nelere yol açabileceği, dijital mahremiyetin nasıl sağlanması gerektiği gibi güncel başlıklar masaya yatırılıyor. TRT Sosyal Medya Uzmanı Tolga Akkuş’un alanında uzman konuklarla birlikte yaptığı değerlendirmelerle sosyal medyanın yararları ve zararları hakkında konuşulurken dinleyicilere hem kişisel hem de kurumsal boyutta sosyal medya kullanımlarına katkı sağlayacak fikirler paylaşılıyor.

Teknoloji bağımlılığı, teknolojide süreklilik, dijital detoks ve daha fazlası konuşuluyor

TRT Dinle’de yayınlanan Yeni Medya Güncesi programında teknoloji bağımlılığı nedir sorusu etrafında farklı perspektifler sunuluyor. Dijital detoks, hız çağında yavaşlayabilme ve teknolojide süreklilik gibi kavramlar, kullanıcıların yaşam alışkanlıklarıyla ilişkilendirilerek tartışılıyor. Böylece dinleyiciler, teknoloji bağımlılığı ile mücadelede farkındalık kazanması ve sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmesi teşvik ediliyor.

