Bilim Teknoloji
DHA 12.10.2025 13:56

Türkiye, mobil kullanım süresinde Avrupa birincisi

Bakan Uraloğlu, "Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" dedi.

Türkiye, mobil kullanım süresinde Avrupa birincisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade ederek, "Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" ifadelerini kullandı.

"81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi"

Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, `Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor` ifadesini kaydetti.

Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından 'İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti', 'Altyapı İşletmeciliği Hizmeti' ve 'Sabit Telefon Hizmeti' şeklinde sıralanıyor" ifadelerini kullandı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, "Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu" dedi.

"97 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık"

Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının; 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydederek, "Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 36,6'lık bir oranla 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında, onu takiben de yüzde 24'lük bir oranla da 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu. 

