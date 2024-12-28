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Bilim Teknoloji
TRT Haber 28.12.2024 12:45

Yeni bir TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na hazır mıyız?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor. TEKNOFEST yarışmaları kapsamında her yıl düzenlenen drone şampiyonasının birinci etap heyecanı da 2025 yılında KKTC’de yaşanacak.

Yeni bir TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na hazır mıyız?

Teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Drone Şampiyonası 2025 yılında bireysel katılım esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Dron teknolojisinde yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve ülke genelindeki en yetenekli dron pilotlarını bir araya getirmeye olanak sağlayacak KKTC semalarında büyük heyecan yaratacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve her yıl yoğun ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası, dron yarışçılarını kıyasıya bir rekabete davet ediyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği yarışma, 2021 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenleniyor ve STM tarafından yürütülüyor.

Yeni bir TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na hazır mıyız?

Yarışma, FPV (First-Person View) kameralarla ve belirlenen frekanslarda çalışan insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilecek. İHA’ların boyutları 180-250 mm arasında olacak ve belirlenen teknik kriterlere uygunluk şartı aranacak. Eleme usulüne dayanan yarışmada, sıralama turlarında en yüksek puanı elde eden pilotlar, eleme turlarına katılma hakkı kazanacak. Heyecan dolu bu yarışmanın ilk etabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

Başvurunuz hemen yapın!

Eğer siz de “Gökyüzünün en hızlısı benim” diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Hızın ve teknolojinin bir araya geldiği TEKNOFEST Drone Şampiyonasında yer almak için başvurunuzu hemen yapın ve ödülleri kaçırmayın. Üç ana etapta düzenlenecek olan ve her etabın dereceleri olarak belirlenen şampiyonada dereceye girenleri bekleyen ödüller ise şöyle;

1. Etap (KKTC)
Birincilik: 30.000 ₺
İkincilik: 20.000 ₺
Üçüncülük: 10.000 ₺

2. Etap
Birincilik: 30.000 ₺
İkincilik: 20.000 ₺
Üçüncülük: 10.000 ₺

3. Etap/Final
Birincilik: 30.000 ₺
İkincilik: 20.000 ₺
Üçüncülük: 10.000 ₺

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, genç mühendisler, teknoloji meraklıları ve dron tutkunları için yeteneklerini sergileyebilecekleri benzersiz bir fırsat sunuyor. Tüm katılımcıları, teknoloji dünyasına yön verecek bu heyecan dolu yarışmada yer almaya davet ediyoruz!

Başvuruların 1 Mart tarihinde sona erdiği yarışmalara katılım ücretsiz. Detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

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