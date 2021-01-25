The Guardian'ın haberinde, İngiltere parlamentosunun içişleri komitesinin paylaştığı rakamlara göre, ocak ayının ilk üç haftasında Telegram 25 milyon yeni kullanıcı kazanırken, Signal dünya çapında 7,5 milyon kullanıcı elde etti.

WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikası direktörü Niamh Sweeney, diğer uygulamalara "göçün" şirketin hizmet şartlarındaki güncellemesiyle ilgili olduğuna inanıldığını söyledi.

"Facebook ile veri paylaşımımızda herhangi bir değişiklik yok"

Sweeney, güncellemenin amaçladığını iki şeyin, iş mesajlarıyla ilgili yeni bir dizi özelliği etkinleştirmek ve şirketin hali hazırda mevcut politikaları hakkında "açıklama yapmak ve daha fazla şeffaflık sağlamak" olduğunu savundu.

Sweeney "Facebook ile veri paylaşımımızda dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Signal İngiltere'de en çok indirilen uygulama

Mobil uygulamalarla ilgili dünya çapında analiz hizmeti sunan App Annie şirketinin açıkladığı veriler, Signal ve Telegram'a geçen yeni kullanıcıların WhatsApp'tan geldiğini gösteriyor.

Şirket verileri, WhatsApp'ın, İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulamayken, gizlilik politikası değişikliği planından ötürü 12 Ocak'a kadar 23'üncülüğe düştüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte Signal'in, 6 Ocak'a kadar İngiltere'de ilk bin uygulama arasında bile değilken, 9 Ocak'ta ülkede en çok indirilen uygulama haline geldiği söyleniyor. WhatsApp'ın bazı yönlerden, rakibi Telegram'dan daha fazla gizlilik odaklı olduğu anlatıldı.

WhatsApp uygulamayı 15 Mayıs'a ertelemişti

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemişti. Kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak, "Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz" mesajını yayınlatmıştı.

WhatsApp Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.