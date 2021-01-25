Talk Showlara çıktı, Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti. Şimdi ise pandemide insanlara yardımcı olmak için hızla çoğalacak.

Hanson Robotics'in beyin takımı tarafından geliştirlen ilk insansı robot Sophia’nın yaratıcıları Koronavirüs salgınında kullanılmak üzere seri üretime geçiyor.

"Benim gibi sosyal robotlar hastalara veya yaşlılara bakabilir. Zor durumlarda bile iletişim kurmaya, terapi vermeye ve sosyal teşvik sağlamaya yardımcı olabilirim." Bu sözler Hong Kong’taki laboratuvar’da konuşan Sophia’ya ait.

Sophia ve benzerleri hayatın her alanında insanın yerini almaya hazırlanıyor.

Pandemi robotik endüstrisi için fırsata dönüştü

Sophia’nın yaratıcısı David Hanson, pandemiye yönelik robotik çözümlerin sağlık hizmetleri ile sınırlı olmadığına, perakende ve havayolları gibi sektörlerdeki müşterilere de yardımcı olabileceğine inanıyor.

Binlerce robot pisayasa sürülebilir

Merkezi Hong Kong’ta olan şirket Sophia'nın da dahil olduğu dört modelin 2021'in ilk yarısında fabrikalardan çıkmaya başlayacağını açıkladı.

Rakam açıklanmasa da binlerce robotun piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Robotlardan büyük katkı

Hanson Robotics, sağlık sektörü için geliştirilen Grace adlı robotu bu yıl piyasaya sürüyor. Sektördeki diğer büyük oyuncuların ürünleri de salgınla mücadeleye yardımcı oluyor.

SoftBank Robotics’in Pepper robotu, maske takmayan kişileri tespit etmek için kullanıldı.

Çin'de robotik şirketi CloudMinds, Wuhan'daki koronavirüs salgını sırasında robot tarafından çalıştırılan bir sahra hastanesi kurulmasına yardımcı oldu.

Salgın öncesindede robotların kullanımı artış kaydetmişti.

Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, profesyonel hizmet robotlarının dünya çapındaki satışları 2018 ile 2019 arasında yüzde 32 artarak 11,2 milyar dolara çıktı.

İnsana en benzeyen robot: Sophia

İnsansı robot Sophia 2016’da üretildiğinde insana benzerliği, espirileri ile hem şaşırtmış, hem ürkütmüştü.

Kahverengi gözleri, uzun kirpikleri ve narin görünümü ile güzel bir kadın görüntüsünde olan Sophia, tanıtımının ardından tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Suudi Arabistan’da vatandaşlık sahibi oldu, bu da onu bu tür bir statüye ulaşan ilk yapay zeka haline getirdi.

Yapay zeka Sophia’nın bu kadar çok ilgi çekmesinin en önemli sebebi, insanların sorduğu sorulara esprili ve zekice yanıtlar vermesiydi. Bir aile kurup, çocuk sahibi olmak istediğini bile anlattı.

Hanson Robotics tarafından yaratılan yapay zeka, derin bir öğrenme yeteneğine sahip. Sophia’nın duygularını ifade edebilmesi, özellikle dikkat çeken konuların başında geliyor.

"Kendinizden korkun"

Duygularını ifade eden ve mimiklerle bunu destekleyen Sophia için tehlikeli mi? tartışmaları üretilecek binlercesi ile daha da alevlenecek gibi görünüyor. Sophia insanların kendisinden korkması konusunda "Kendimizden korkmaktan başka korkacak birşeyimiz yok" yanıtını verdi.