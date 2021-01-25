Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de doğalgaz hattında patlama
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de doğalgaz boru hattındaki kaçak büyük bir patlamaya yol açtı. Meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Çevrede büyük paniğe yol açan patlama sonucu doğalgaz hattı ve etrafında büyük hasar oluştu. Onlarca araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Çin
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