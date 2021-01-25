Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kandahar'da bomba saldırı: 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil yaralandı.
Vilayetin Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bomba, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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