Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, tartışmalı kararından geri adım attı.

Yeni güncelleme sonrası kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşılacağını açıklayan firma, düzenlemeyi 15 Mayıs'a erteledi.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

Whatsapp, açıklamasında, kullanıcıların "paylaşılan konumlarının görülmediğini" belirtti. Kişi listelerinin Facebook'la paylaşılmadığını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği belirtildi.

Gizlilik ve güvenlik konularındaki yanlış bilgilendirmeyi ortadan kaldırmak için daha fazla çalışılacağı kaydedildi.

Milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

Son güncellemenin, veri toplama ve kullanılması noktasında daha fazla şeffaflık sağladığına dikkat çekildi.

Son güncelleme Facebook'la veri paylaşma imkanını da içermiyor.

Kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşma kararı, uygulamaya olan ilgiyi kısa sürede düşürmüş, milyonlarca kullanıcı diğer uygulamaları kullanmaya başlamıştı.