Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, tartışmalı kararından geri adım attı.

Yeni güncelleme sonrası kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşılacağını açıklayan firma, düzenlemeyi 15 Mayıs'a erteledi.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO