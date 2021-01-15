Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 477 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 146 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423'e ulaştı.
Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 558 bin 68'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 477 artarak 81 bin 325'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 18 bin 979 artışla 1 milyon 713 bin 30'a ulaştı.
Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44 oldu.
Etiketler: Koronavirüs İtalya
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