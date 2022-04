WhatsApp 'da 28 Nisan akşamlar saatlerinde Down detector'e göre sorun yaşandığı görülüyor.

Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com, WhatsApp ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 3.284 kişi vakası olduğunu gösterdi.

WhatsApp'a 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi.

Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını belirtti.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.