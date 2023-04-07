Uzay sektörü Bilişim Vadisi'nde buluşacak

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek etkinlik, Türk uzay sektöründeki yeni girişimlere sahne olmak için yapıldı.

Sektörün önde gelen firmalarının katılacağı etkinlik, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Türksat'ın ana iletişim desteğiyle, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri AŞ ve Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda düzenlenecek.

Etkinlikte, 4 panelde Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay, DeltaV gibi kurum ve şirketlerin katılımıyla Türkiye'nin uzay roketi çalışmaları, uydu projeleri, Ay görevleri ve uzay diplomasisi konuları tartışılacak.

Ziyaretçiler, "https://vadi.uzaycaginda.com" internet sitesinden bilet oluşturarak etkinliğe katılım sağlayabilecek.