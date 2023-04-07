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Dünya Dışı
Fox News 07.04.2023 08:36

James Webb, Uranüs'ün şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu'nun Uranüs gezegeninin yakınlaştırılmış görüntüsü, 6 Şubat 2023'te 12 dakikalık kısa bir pozla yakalandı.

James Webb, Uranüs'ün şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakaladı

NASA , Uranüs gezegeninin James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve buz devinin gezegenin atmosferindeki parlak özelliklerini ve bilinen 13 halkanın 11'ini gösteren çarpıcı bir görüntüsünü yayınladı.

Gezegenin yakınlaştırılmış görüntüsü, 6 Şubat 2023'te iki filtre kullanılarak 12 dakikalık bir pozla yakalandı.

NASA[NASA]

Bu, yedinci gezegenin ilk görüntüsü olmasa da, şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntü.

James Webb Uzay Teleskobu görüntülerinden önce, Uranüs yalnızca iki başka araç tarafından yakalanabilmişti.

1986'da Voyager 2 uzay aracı gezegenin yanından geçti ve Keck Gözlemevi, gelişmiş uyarlanabilir optikler kullanarak görüntüler yakaladı.

Uranüs'ü benzersiz kılan şey, kendi tarafında kabaca 90 derecelik bir açıyla dönmesi.

NASA[NASA]

Sonuç olarak, gezegen uzun yıllar sürekli güneş ışığı ve ardından uzun yıllar karanlık nedeniyle aşırı mevsimlere sahip.

Gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi 84 Dünya yılı sürüyor.

Yakalanan görüntü, gezegende ilkbaharın sonları olan kuzey kutbunu gösteriyor.

Voyager 2, 1986'da Uranüs'ü ziyaret ettiğinde, şimdi gezegenin karşı tarafında olan güney kutbunda yaz mevsimiydi.

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