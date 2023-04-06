James Webb'ten yeni rekor: En uzak gökadalar keşfedildi

Webb teleskobu, geçen yıl faaliyete geçmesinden bu yana rekor kıran bilimsel keşiflerine devam ediyor.

Evrenin uzak bölgelerine, her zamankinden daha uzaklara bakıyor ve bu da zamanda geriye baktığı anlamına geliyor.

En uzak galaksilerden gelen ışık Dünya'ya ulaştığında, Evren'in genişlemesiyle geriliyor ve ışık tayfının kızılötesi bölgesine kaydırılıyor.

Webb teleskobunun NIRCam cihazı, bu kızılötesi ışığı algılamak için benzeri görülmemiş bir yeteneğe sahip olup, daha önce hiç görülmemiş bir dizi galaksiyi hızlı bir şekilde tespit etmesine olanak tanıyor.

Bunlardan bazıları astronomların erken Evren anlayışını yeniden şekillendirebiliyor.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan iki çalışmada gökbilimciler şimdiye kadar gözlemlenen en uzak dört gökadayı "kesin bir şekilde tespit ettiklerini" ortaya çıkardılar.

[Nature Astronomy , 2023]

Galaksiler, Büyük Patlama'dan 300 ila 500 milyon yıl sonrasına ait.

Bu, galaksilerin, ilk yıldızların ortaya çıktığına inanılan bir dönem olan "yeniden iyonlaşma çağı" olarak adlandırılan dönemden geldiği anlamına geliyor.

Çağ, Big Bang'in getirdiği kozmik karanlık çağlardan hemen sonra başladı.

Paris Astrofizik Enstitüsü'nde araştırmacı ve iki yeni çalışmanın ortak yazarı olan Stephane Charlot, en uzak galaksinin (JADES-GS-z13-0) Büyük Patlama'dan 320 milyon yıl sonra oluştuğunu söyledi.

Gökbilimciler tarafından şimdiye kadar gözlemlenen en büyük mesafe bu dedi.

Webb teleskobu, Büyük Patlama'dan 450 milyon yıl sonrasına dayanan ve daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından tespit edilmiş olan JADES-GS-z10-0'ın varlığını da doğruladı.

Charlot, dört galaksinin de kabaca yüz milyon güneş kütlesi ağırlığında "kütle olarak çok düşük" olduğunu söyledi.

Buna karşılık Samanyolu, bazı tahminlere göre 1,5 trilyon güneş kütlesi ağırlığındadır.