Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygunsuz içerikli 59 siteye erişim engellendi
İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 59 siteye erişim engellendi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.
ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 59 siteyi tespit eden ekipler, bu siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.
15'i müstehcen yayın yapan toplam 59 siteye erişim engellendi.
Etiketler: İnternet
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