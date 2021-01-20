Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye, "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü" etkinliği düzenledi. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her sektör için baş aktör konumunda olduğunu söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli çalışmalar yürütülüyor

Sayan, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de aktif şirketlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler, ekonomik büyüme ve iş geliştirmenin ana kaynağını oluşturuyor. KOBİ'ler, iş yaratma, inovasyon ve rekabet yoluyla iç talebin teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor."

Sayan, bilgi ve iletişim sektöründe KOBİ'lerin desteklenmesi ve sektörden daha fazla pay almaları hedefiyle Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak çeşitli düzenlemeler çıkardıklarını hatırlattı.

3G imtiyaz sözleşmelerinde ve 4,5G yetki belgelerinde, mobil işletmecilerinin elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin yapacakları yatırımların en az yüzde 10'unun Türkiye'de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ'lerden sağlanmasını istediklerini söyledi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi

Yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesi için politika ve stratejileri 5G için de sürdürdüklerini söyleyen Sayan, şu bilgileri verdi:

"HTK bugün itibarıyla 130'dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak."

1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldı

Sayan, proje kapsamında ticari 5G mobil cihazlar kullanılarak, 5G veri aktarım ve görüşme senaryolarının yerli ve milli altyapılar üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüklerini açıkladı.

4,5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, işletmecilerle KOBİ'lerin arz-talep noktasında bir denge kurarak ekosistemin geliştirmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.