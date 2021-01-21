Liman başkanlıkları tarafından 6 Kasım 2020'den itibaren fazlar halinde yeni sistem devreye alındı. Sistem sayesinde 15 Ocak itibarıyla birçok işlem e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara açıldı. e-Devlet'ten şu işlemler yapılabiliyor:

"Gemi sicili, inşa halindeki gemilere mahsus sicil, geçici sicil ve bağlama kütüğüne kayıt olacak veya kayıtlı gemi ve su araçlarına ilişkin başvuru, bilgi sorgulama ve harç ödeme."

Vatandaşlar, bu işlemleri yapabilmek için daha önce liman başkanlıklarına gidiyordu.

Yoğunluk önlenecek, zamandan tasarruf sağlanacak

Liman başkanlıklarında verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla buralardaki yoğunluk önlenecek. Bir yanda da zaman ve masraflardan tasarruf hedefleniyor.

Sistemle liman başkanlığının olduğu şehirde ikamet etmeyen vatandaşlar, işlemleri için sistemden başvuru yapabilecek. İşleminin sonucuna ilişkin de buradan randevu alarak liman başkanlığına gidip aynı gün işlerini bitirebilecek. Bu sayede vatandaşların da zaman kaybına ve maddi kayba uğramadan işlerini yapabilmelerine imkan sağlanmış oldu.

Vatandaşlar, işlemlerin sistem üzerinden nasıl gerçekleştirileceğine dair video görsellerine "https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/VatandasSSS" adresinden ulaşabiliyor.