Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Adayların, 30 yaşını doldurmamış, ön lisans programlarının Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) ve Yerel Yönetimler bölümlerinden mezun, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 22-26 Şubat tarihleri arasında

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların, 22-26 Şubat tarihleri arasında "http://www.konya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.