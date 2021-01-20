Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Rusya'nın domates ihracatına uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti.
Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200bin tondan 250bin tona yükseltildi. Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 20, 2021
Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek.
Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/TOEY34xmuM
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