Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fitch Ratings'ten Türkiye yorumu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de enflasyonun düşürülmesinin politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi için pozitif adım olduğunu belirtti.
Fitch Ratings'in raporuna göre, bu yıl gelişen ekonomilerde büyümenin artması ve emtia fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
Amerikan dolarının zayıf olması nedeniyle kredi ortamının 2021'de daha olumlu olacağı tahmin ediliyor.
Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerde bulundu.
Winslow, ekonomi politikalarında sıkılaştırma, enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime daha güçlü vurgu yapılmasının önemine dikkati çekti. Bu durumun Türkiye'nin politika kredibilitesinin yeniden inşası için pozitif adım olduğunu belirtti.
Etiketler: Enflasyon
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