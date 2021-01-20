Fitch Ratings'in raporuna göre, bu yıl gelişen ekonomilerde büyümenin artması ve emtia fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

Amerikan dolarının zayıf olması nedeniyle kredi ortamının 2021'de daha olumlu olacağı tahmin ediliyor.

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

Winslow, ekonomi politikalarında sıkılaştırma, enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime daha güçlü vurgu yapılmasının önemine dikkati çekti. Bu durumun Türkiye'nin politika kredibilitesinin yeniden inşası için pozitif adım olduğunu belirtti.