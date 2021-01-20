Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Sophie Wilmes, video konferansla “Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni”ne katıldı.

Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.