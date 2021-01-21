Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Askerlik şartı aranmayacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanlarının 50 ve üzeri olması isteniyor.

İlköğretim mezunu adaylarda ise KPSS puanı aranmayacak, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuracak adayların 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Adaylardan ayrıca askerlik hizmetini yapma şartı da aranmayacak.

Detaylara www.jsga.edu.tr adresinden ulaşılabilecek

Başvurularla ilgili diğer detaylara "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzundan ulaşılabilecek.

Personel alım ilanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu.