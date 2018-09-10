Uçan taksilerin 2022 yılında hizmet vermesi bekleniyor

Şirketin geliştirdiği tek yolculu taksi modeli, şu anda 160 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Ancak bu mesafenin uçan taksilerin daha da geliştirilmesiyle 500 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Bölyece İngiltere'nin başkenti Londra'dan en fazla kullanılan rotalar olan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a veya Fransa'nın başkenti Paris'e bu araçla gitmek mümkün olacak.

Şirket, geliştirdiği aracın eksikliklerini tamamlayarak 4 yıl içinde gerekli izinleri almayı planlıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen aracın havalimanlarındaki yükü azaltması ve yolcuları havayolu taşımacılığındaki uzun prosedürlerden kurtarması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

