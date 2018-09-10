  • 10 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.478
    EURO 7.516
  • BIST 91698.34
    ALTIN 248.897
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uçan taksilerin 2022 yılında hizmet vermesi bekleniyor

Uçan taksilerin 2022 yılında hizmet vermesi bekleniyor

İngiltere merkezli Vertical Aerospace şirketi, saatte 300 kilometre hıza çıkabilen uçan taksileri 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Şirketin geliştirdiği tek yolculu taksi modeli, şu anda 160 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Ancak bu mesafenin uçan taksilerin daha da geliştirilmesiyle 500 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Bölyece İngiltere'nin başkenti Londra'dan en fazla kullanılan rotalar olan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a veya Fransa'nın başkenti Paris'e bu araçla gitmek mümkün olacak.

Şirket, geliştirdiği aracın eksikliklerini tamamlayarak 4 yıl içinde gerekli izinleri almayı planlıyor.

Piste ihtiyaç duymadan dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen aracın havalimanlarındaki yükü azaltması ve yolcuları havayolu taşımacılığındaki uzun prosedürlerden kurtarması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters
 

Etiketler: Vertical Aerospace, uçan taksi, londra
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER