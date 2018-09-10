Koroner kalp hastalığına saç teli inceliğinde stent

Şinhua ajansının haberine göre Çinli bir sağlık şirketi, kalbe giden damarların daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığına yönelik, yaklaşık bir insanın saç teli inceliği olarak da ifade edilen 86 mikron kalınlığında kalp stenti geliştirdi.

Şirketin 15 yılda geliştirdiği Firehawk adlı cihaza, ilgili hastalığı tedavi etmek için gerekli ilaçlar lazer yardımıyla gömülerek çok küçük boyutlarda yerleştiriliyor.

Bu sayede, implant yapılması sırasında ilacın cihaz içinden çıkarak dağılmasının önüne geçiliyor. Stent, istenilen dozda ilacı, hastanın kalp ve damar hastalıklarında müdahale edilmesi gereken noktaya yüksek kesinlikle iletiyor.

"Dönüm noktası"

Bunun implant tedavisinde dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

Yapısında polimer bir teknoloji kullanılan cihazın etkin tasarımı, implant sırasında ilacın farklı noktalara sızmasını engelleyerek olası yan etkilere meydan vermiyor.

Avrupa'nın da ilgisini çeken Firehawk, 2015-16 yılları arasında İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Danimarka'da 21 hastanede klinik deneylere tabi tutuldu.

Söz konusu ülkelerden bin 653 hastaya uygulanan stent implantı, başarılı sonuçlar verdi.

Firehawk'ın klinik deneylerinin sonucu, dünyanın önde gelen sağlık dergilerinden birinde yayımlandı.

Kaynak: AA