Japon kargo mekiğinin fırlatılışı ertelendi

Japon Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, ISS'ye deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyacak olan "Kounotori7" mekiğinin bu sabah planlanan fırlatılışının Jebi Tayfunu'nun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

JAXA'nın Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'ndan gelen hava raporlarının fırlatışı olumsuz etkileyebilecek güçlü rüzgarların varlığına işaret ettiği için bu karara varıldığı belirtildi.

Fırlatış için yeni tarihin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Jebi Tayfunu

Yıl boyunca birçok tayfunla mücadele eden Japonya’yı bu kez son 25 yılın en kuvvetli tayfunu vurmuş, 1993'ten bu yana görülen en güçlü tayfun olduğu açıklanan Jebi tayfununda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA