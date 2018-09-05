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Japonya'yı Jebi tayfunu vurdu: 11 ölü, 400 yaralı

Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda ölü sayısı 11'e yükseldi. Binlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı, 400 bin haneye elektrik verilemiyor.

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Japonyayı Jebi tayfunu vurdu: 11 ölü, 400 yaralı

Yıl boyu birçok tayfunla mücadele eden Japonya’yı bu kez son 25 yılın en kuvvetli tayfunu vurdu. Günlük hayatı olumsuz etkileyen tayfunda 11 kişi hayatını kaybetti, 400'ü aşkın kişi yaralandı.

Havaalanında 18 saat elektrik kesildi

Kapatılan Kansai Havaalanı'nda 18 saat elektriksiz mahsur kalan 5 binden fazla kişi, havalimanıyla Osaka arasındaki köprüye tankerin çarpması nedeniyle ana karaya feribot ve hız tekneleriyle taşındı.

Binlerce insanın uçuşu iptal oldu, binlerce kişi de karanlıkta kaldı

Kansai Havaalanı'nda pistlerin en erken yarın kullanıma açılacağı, bugün iptal edilen uçuşlardan 30 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Bölgede hala 400 bin haneye elektrik verilemiyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabında, "Afetin yol açtığı yıkıma yanıt vermek ve altyapıyı onarmak için azami çaba göstermeyi sürdüreceğiz" paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jebi tayfunu, Japonya
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