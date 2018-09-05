Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye açıklaması

Türkiye'ye Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Heiko Maas, Ankara'ya hareketi öncesi önemli mesajlar verdi.

Maas, "Toplumlarımız arasındaki derin bağ ve ortak çıkarlarımız göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürme isteğimiz açıktır" dedi.

"Türkiye önemli bir müttefik"

Türkiye'nin ülkesi için "önemli bir müttefik" olduğunu vurgulayan Maas, ilişkilerin son yıllarda çok sayıda sınavdan geçtiğini hatırlattı.

Maas, Türkiye ile ilişkileri yapıcı olarak şekillendirmenin, Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu söyledi.

2 gün sürecek ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: TRT Haber