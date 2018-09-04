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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular ve Türkiye'nin AB süreci ele alınacak.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiyeye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 5-6 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye ziyaretinde, Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci ile güncel, bölgesel ve uluslararası konular görüşülecek.

Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanı sıra konuk Bakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Eylül'de Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı açılışına da katılacak.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Heiko Maas, dışişleri bakanı, almanya
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