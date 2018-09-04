Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticileriyle görüştü

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileriyle görüşen Bakan Albayrak'ın, Türkiye’nin ekonomik istikrarla sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesinde ortaya koyacağı politikaları detaylı anlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA