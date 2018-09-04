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Saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Saldırı hazırlığı içinde olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi:

"Irak Kuzeyi Gara bölgesine 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, hava harekatı, gara bölgesi
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