Hollanda: Türkiye Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladı

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Sigrid Kaag, Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Mart 2016'da imzalanan düzensiz göçmen girişine dair anlaşmayla ilgili soru önergelerine yazılı yanıt verdi.

"Türkiye Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladı"

Anlaşmanın düzensiz göçmen sayısının ve denizde yaşanan boğulmaların güçlü bir şekilde azalmasına büyük katkı sağladığını belirten Kaag, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT), çok sayıda Türkiye’deki Suriyeli çocuğun eğitim görmesine, Türkiye’deki Suriyeli ailelerin geçiminin sağlanmasına ve iş teşvikinin artmasına vesile olduğunu kaydetti.

Kaag, Türkiye'nin, Suriyelileri koruma konusunda cömert bir politika uyguladığına değinerek, "Suriyelilerin AB yerine bilinçli olarak Türkiye'de kalmayı seçmesi, Türkiye'deki koşulların Suriyeliler için iyi olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerekiyor"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, yılbaşında 3,4 milyon olan Türkiye'deki Suriyeli sayısının ağustos ayında 3,5 milyona çıktığına işaret eden Kaag, "Bunun yanı sıra Türkiye başka göçmen grupları ve zor durumda olan insanları da koruma altına alıyor. UNHCR'e göre bu sayı 2015'te 2,7 milyon iken şimdi 3,7 milyon oldu. Bu verilere göre FRIT aracılığıyla Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaag, Türkiye'nin düzensiz göçmenle mücadele ve çatışma bölgelerindeki sınır güvenliğini yoğunlaştırma çabalarını anlayışla karşıladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA