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Japonya'yı son 25 yılın en kuvvetli tayfunlarından biri vurdu

Japonya’da 1993'ten bu yana görülen en güçlü tayfun olduğu açıklanan Jebi tayfunu, hayatı felç etti. 600 uçuş iptal edilirken, demiryolu seferleri yapılamadı.

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Japonyayı son 25 yılın en kuvvetli tayfunlarından biri vurdu

Yıl boyu birçok tayfunla mücadele eden Japonya’yı bu kez son 25 yılın en kuvvetli tayfunu vurdu. Japonya’nın batısında etki gösteren Jebi tayfunu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Ajansı, uçuşlar ve tren seferlerinin iptal edilmesi ve Osaka'daki tema parkı ve benzeri ticari tesislerin kapatılması uyarısını yaptı. Halka, tayfunun neden olabileceği sel ve toprak kaymalarına karşı gün boyu dikkatli olmaları çağrısı geldi.

En yüksek rüzgar hızlarını ifade eden "çok güçlü" kategorisinde olduğu bildirilen Jebi tayfununun, 1993'ten bu yana Japonya'da görülen en güçlü tayfun olduğu açıklandı.

Rüzgar kamyonu devirdi

Sabah saatlerinde tayfunun maddi zararlara neden olduğunu bildiren kamu yayıncısı NHK, şiddetli rüzgarın bir kamyonu devirdiğini duyurdu.

600 uçuş iptal 

Osaka, Kyoto, Nara ve Wakayama bölgelerinde halka tahliye uyarıları yapılırken, 600 yerel ve uluslararası uçuş iptal edildi. Demiryollarının hızlı tren seferlerini durdurmasına neden olan tayfun dolayısıyla, riskli bölgelerdeki otoyollar da geçici süreyle kapatıldı.

Turistik tesisler kapatıldı

Osaka ve Kyoto illeri de dahil olmak üzere Batı Japonya'daki mağazalar ve popüler turistik mekanlar gün boyu kapanma kararı verdi. Osaka’da birçok fabrika da çalışmama kararı aldı. Kyoto İmparatorluk Sarayı ve diğer İmparatorluk tesisleri de ziyarete kapatıldı.

Tayfunun şiddetini azaltarak Çarşamba sabahına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Jebi tayfunu, Japonya
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