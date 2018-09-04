Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti

Rusya savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in batısı ve Hama ilinin kuzeyine saldırı düzenledi.

Saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu belirtildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rus savaş uçakları Cisir Eş Şuğur’un çevresindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Rus savaş uçaklarının öğle saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Cisir Eş Şuğur ilçesinde 5'i çocuk 9 sivil, Keferyedin köyünde bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Yusuf, diğer bölgelerde ise 20 sivilin yaralandığını kaydetti.

Hac Yusuf, İdlib'e hava saldırılarının devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak, rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur"

Türk Kızılayı Başkan Kerem Kınık, İdlib'in güneybatısındaki CisrŞugur bölgesinin havadan ve topçu birlikleri ile yoğun bombardıman altında olduğunu duyurdu. Kınık, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınmasının, korunmamasının savaş suçu olduğunu söyledi.

Şuan İdlib’in güneybatısındaki CisrŞugur bölgesi havadan ve topçu birlikleri ile yoğun bombardıman altında. Gerilimin tırmanması bölgede yaşayan siviller için çok büyük onarılamaz riskler içeriyor. Savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması/korunmaması savaş suçudur! pic.twitter.com/74DQVb0YQn — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 4 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA