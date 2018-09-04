Elektrikli otobüsler Rus halkının hizmetine sunuldu

Rusya’nın en büyük araç üreticisi Kamaz tarafından üretilen araçların test sürüşlerini başarıyla tamamlamasının ardından, "Elektrobüs" adı verilen araçlar trafiğe çıktı. Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde 200 otobüs Rus halkına hizmet vermeye başladı.

Otobüsler çevre dostu olmasının yanında konfor da sağlıyor. Araçlarda ekstra telefon şarj prizleri, Wi-Fi hizmeti, uydu navigasyon sistemi, duman ve sıcaklık sensörleri, alarm düğmeleri, engelliler için otomatik kaldıraç sistemleri gibi birçok özellik var.

Rusya hava şartlarına göre üretildi

Yerli üretim otobüsler, Rusya’nın tüm hava şartlarına göre geliştirildi. Otobüsler eksi 40 ile artı 40 derecede dahi rahatlıkla taşıma yapabiliyor. Rusya’nın soğuk kuzeyinde ve sıcak güneyinde bu otobüsler kullanılabilecek.

Otobüslerde 30 koltuk var, toplamda 85 yolcu taşınabiliyor.

Rusya’nın yüzde 25’ini taşıyacak

Moskova ve Petersburg’da yola inen otobüsler her yıl tüm şehirlerde yaygınlaştırılacak. 2019 ve 2020 yıllarında 600 otobüsün Rusya’nın genelinde hizmete başlaması öngörülüyor.

Elektrobüsler normal otobüslerden yüzde 30 daha sessiz ve enerji tüketiminde yüzde 18 daha tasarruf sağlayabiliyor.

Rusya, 2030 yılına kadar tüm egzozlu otobüsleri emekliliğe ayırmayı, tüm taşımayı çevre dostu elektrikli otobüslerle sağlamayı planlıyor.

Kaynak: İHA