Irak'ın Basra kentinde protestocular yeniden sokağa çıktı

Irak'ın güney kenti Basra'daki protestolar, hükümetin halkın taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle yeniden alevlendi.

Irak güvenlik güçleri, Basra’nın Abbasiye ve Berihe bölgeleri ile Sa’di Caddesi’ndeki gösterilere müdahale etti.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası 1 gösterici hayatını kaybetti.

Yüksek Komiserliğin Basra sorumlusu, göstericinin polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 1 protestocunun hayatını kaybetmesiyle ilgili acil soruşturma açılmasını talep etti.

Basra'da protestolar

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde, halk 9 Temmuz'dan bu yana çeşitli nedenlerden dolayı gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin işsizlik, elektrik kesintisi ve su sorununu çözmek için açıkladığı çözüm paketlerine rağmen gösteriler devam ediyor.

Kaynak: AA, Al Arabiya