Sosyal medya platformu Twitter artık doğrudan iOS uygulamasının kamerasından bir GIF kaydetmenize izin verecek.

Tweet oluşturucuda Twitter Kamerasına gittiğinizde, 'Video', 'Yakala' ve 'Canlı'ya ek olarak yeni bir 'GIF' oluşturma seçeneği göreceksiniz. Bunun içinde, istediğiniz herhangi bir şeyden kolayca bir GIF oluşturabilirsiniz.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s