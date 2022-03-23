Sosyal medya platformu Twitter artık doğrudan iOS uygulamasının kamerasından bir GIF kaydetmenize izin verecek.

Tweet oluşturucuda Twitter Kamerasına gittiğinizde, 'Video', 'Yakala' ve 'Canlı'ya ek olarak yeni bir 'GIF' oluşturma seçeneği göreceksiniz. Bunun içinde, istediğiniz herhangi bir şeyden kolayca bir GIF oluşturabilirsiniz.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022



Özellik şu anda yalnızca iOS'ta kullanılabilir. Özelliğin Android'e gelip gelmeyeceği sorulduğunda, Twitter sözcüsü Stephanie Cortez, Twitter'ın "gelecekteki güncellemeleri bildirmek için geri bildirim toplayacağını" söyledi, ancak bunun olup olmayacağı veya ne zaman olacağı konusunda bir zaman çizelgesi sağlamadı.