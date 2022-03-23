İnternet sitelerine girişte sık sık bu bildirimlerle karşılaşıyoruz. Çerez sözleşmesini kabul etmeniz isteniyor. Reddet seçeneği oluyor ama sitede dolaşmak için kabul etmek dışında bir seçenek kabul edilmiyor.

Peki bu çerezler ne? Onları kabul ederek neyi onaylamış oluyoruz?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bir ürün aradınız ve internet sitesinden çıktınız. Bir sonra o alışveriş sitesine tekrar girdiğinizde hangi ürünü aramıştınız? Bu bilgiler bu çerezlerin içerisinde kayıtlıdır ve bununla alakalı kampanyalar varsa bu kampanyalar sizin önünüze çıkar" diyor.

Çoğumuz bir an önce internet sitesine girmek için ne olduğunu düşünmeden çerezlere onay veriyor.

"Neyi kabul ettiğimize bakmalıyız"

Bu onay talebi ile internet sitelerinin sadece sorumluluk savmak istediğini düşünüyoruz. Ama fazlası var:

"Zaten anlamını da bilmiyoruz aşağıda çerezler diye çıkıyor. Program indireceğiz indiremiyoruz. Altta çıkıyor, onaylasak yani başka yerlere yönlendiriyor güvenilir mi güvenilir değil mi bilmiyoruz açıkçası."

İnternet çerez sözleşmeleri, kullanıcının kişisel hareketlerini kaydetmek bazen de bildirim göndermek için onay istiyor.

Demircan, "İzin verdiğimiz şey hakkında daha detaylı bilgimiz olması gerekiyor en azından" diyerek uyarıyor, "Ama orada sadece bize kısacık bir cümleyle özetleyip onay vermek zorunda bırakıyor. Eğer bu aydınlatma metni sizi zor duruma sokacak ya da sizin kabul etmediğiniz işlemler yapacaksa, sizin kişisel verileriniz ile bunu kabul etmemeniz gerekiyor" diye konuşuyor.

Çerez onay talebinin kısacık metninde size söylenmeyen bir detay daha var. Tarayıcıların ayar bölümünden, daha önce verilmiş onaylar iptal edilebiliyor.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Hakan Demir-Cenk Şenoğlu

