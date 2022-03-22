Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avustralya'dan internet şirketlerine "dezenformasyon" kontrolü
[Fotoğraf: Getty Images]
Avustralya İletişim ve Medya Kurumu, yeni bir yasa kapsamında, internet şirketlerini dezenformasyonları nasıl ele aldıkları konusunda verileri paylaşmaya zorlayabilecek.
Avustralya, çevrim içi ortamda yanlış bilgi paylaşımına ve bilgi çarpıtmalara yönelik yeni adımı hayata geçiriyor.
Buna göre, internet şirketleri, dezenformasyonla ilgili verileri Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) ile paylaşmaya zorlanabilecek.
Avustralya İletişim Bakanı Paul Fletcher, konuya ilişkin açıklamasında, "Dijital platformlar, sitelerinde bulunanların sorumluluğunu almalı; zararlı veya yanıltıcı içerik göründüğünde harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.
ACMA, Avustralyalıların, yanlış bilgi paylaşımını çoğunlukla Facebook ve Twitter gibi platformlarda gördüğüne dikkat çekti.
Facebook, Avustralya'da 2019'dan 2020'ye kadar 4 dezenformasyon kampanyasının kaldırıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Avustralya İnternet
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