Rusya'nın Vladimir bölgesinin Pokrov kentindeki cezaevinde kurulan mahkemede, "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus mualif AlekseyNavalny'nin "kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) üzerinden yolsuzluk yaptığı ve daha önce mahkeme üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesince suçlu bulunan Navalny, 9 yıl hapis cezası ile 1 milyon 200 bin Ruble (yaklaşık 11 bin 500 dolar) cezaya çarptırıldı.

Navalny temyize başvurabilir

Mahkeme kararına göre, Navalny'nin cezaevinden çıktığında 1 yıl özgürce hareket etmesi engellendi.

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalny, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

Navalny'nin VKontakte sayfası engellendi

Rusya'daki VKontakte sosyal medya platformunun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yalan bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Aleksey Navalny'nin platformdaki sayfası, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine engellendi.

Navalny'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı" yönünde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Navalny'nin tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.