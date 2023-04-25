Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle 8'incisi düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başlıyor.

Aksaray Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda yarın düzenlenecek uçuş etabıyla, gerçek bir uydunun model olarak geliştirme aşamasını tamamlayan genç mühendisler, uçuş etabında çift yönlü ve sistemler arası haberleşme görevlerini tamamlayarak birincilik için yarışacak.

8 yıldır başarıyla düzenlenen ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı, model uyduların roketlerle fırlatılması ile gerçekleştirilecek.

Uçuş etabında birçok görev yerine getirecek olan model uydular, bu yıl da 50'ye yakın görev yerine getirecek.

Model uyduların inişi esnasında sensörlerden alınan telemetri ve görüntü verilerinin de yer istasyonuna anlık olarak aktarılması görevinin yanı sıra aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi görevi de ifa edilecek.

Ayrıca model uyduların, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra, inişi esnasında 200 metre irtifada 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitlemesi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilecek özgün görevler yarışmacıların bu yıl deneyimleyeceği önemli vazifelerden olacak.

İlk defa 2016 yılında 3 takım ve 18 kişi ile başlayan süreçte toplam 650 takım ve yaklaşık 4 bin genç uydu alanında tecrübe kazandı.

Türksat Model Uydu Yarışması'na üniversite öğrencilerinin ilgisi her yıl katlanarak artıyor. Bu yıl da kıyasıya bir rekabete ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen 8'inci Türksat Model Uydu Yarışması, Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Yarışmayla öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşmaları, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı sağlamalarının yanı sıra uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.